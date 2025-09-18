Жилой дом сгорел накануне вечером в Трубчевске
Жилой дом сгорел накануне вечером в Трубчевске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Информация о пожаре в Трубчевском районе поступила в оперативную дежурную смену спасательного ведомства вечером 17 сентября. В городе Трубчевске на улице Свердлова загорелся частный жилой дом.
Три единицы пожарной техники приехали на вызов. Спасатели больше часа тушили возгорание. Огонь серьезно повредил здание. Люди травм на пожаре не получили. Эксперты установят причину ЧП.
