Жилой дом сгорел в Злынке ночью
Жилой дом и хозпостройка сгорели в Злынке ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Злынке. На улице Октябрьская загорелся жилой дом и хозяйственная пристройка.
На происшествие прибыли три пожарные автоцистерны. Они справились с огнём за пару часов.
Люди на пожаре не пострадали. Причину возгорания выяснят эксперты.
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