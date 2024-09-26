Житель Клинцов получил срок за убийство приятеля и хранение наркотиков

Житель Клинцов получил восемь лет колонии за убийство приятеля и хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм и хранении наркотиков. На скамье подсудимых оказался житель города Клинцы.

В феврале 2024 года молодой человек в мессенджере купил около трёх граммов наркотиков. Он забрал свёрток с запрещённым веществом в лесу недалеко от города Новозыбков. После этого его задержали сотрудники полиции.

А 7 апреля фигурант распивал спиртное в доме приятеля в селе Круглое Клинцовского района. Мужчины поссорились. Гость избил хозяина жилища. От полученных травм потерпевший умер на следующий день.

Виновный получил восемь лет в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.