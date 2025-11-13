Житель Клинцовского района лишился скутера за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель Клинцовского района.

Утром 6 июля фигуранта за рулём скутера Racer Sagita остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ, а также на два года лишил его водительского удостоверения. Скутер был конфискован и обращен в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.