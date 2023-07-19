Житель Погара отправится в колонию за ограбления пенсионера

Житель Погара отправится на полтора года в колонию за ограбления 87-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о грабеже в отношении 26-летнего жителя, ранее уже судимого за аналогичное преступление.

7 мая 2023 года пьяный обвиняемый встретил своего 87-летнего знакомого. Он попросил у пенсионера денег. Получив отказа обвиняемый силой забрал у пожилого мужчины 30 тысяч рублей и мобильный телефон.

Суд приговорил виновного полутора годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.