Житель поселка Дубровка отправился в колонию за причинение смертельных травм знакомому

Житель посёлка Дубровка отправился в колонию на восемь лет за причинение смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался житель посёлка Дубровка.

Утром 6 июля 2025 года пьяный фигурант был в доме своего знакомого в переулке 2-м Фабричном в посёлке Дубровка. Мужчины поссорились. Гости жестоко избил хозяина жилища руками и ногами. Потерпевший умер на следующий день от полученных травм.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима.