Житель Сельцо отправится в колонию за убийство тестя кочергой

Житель Сельцо отправится в колонию за убийство онкобольного тестя кочергой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Сельцовского городского суда. 40-летний житель Сельцо был признан виновным в причинении смертельных травм пожилому отцу своей жены.

В июне 2021 года мужчина в своём доме поссорился с тестем и ударил его кочергой в живот. Через несколько дней пенсионер умер в больнице.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным. Суд приговорил его к семи годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Адвокат обжаловал решение, но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалобы.