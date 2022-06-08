Житель Суземского района три года изготавливал дому взрывчатку

Незаконное производство взрывчатых веществ он объяснил увлечением химией.

Сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области при инженерно-технической поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии в ходе обыска обнаружили дома у 33-летнего жителя Суземского района подпольную лабораторию по производству взрывчатых веществ.

Правоохранители изъяли у него семь полимерных емкостей и стеклянную колбу, содержавших, согласно проведенной экспертизе, инициирующие взрывчатые вещества, а также контейнеры с компонентами, которые могли быть использованы для их изготовления.

Мужчина пояснил, что всю жизнь увлекается химией и на протяжение последних трех лет изготавливал взрывчатку.

Возбуждено уголовное дело. «Пиротехнику» грозит до 10 лет заключения. Суда он дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.