Жители Белых Берегов жалуются на криминогенную обстановку

На днях в поселке избили и ограбили мужчину.

Жители Белых Берегов жалуются на участившиеся случаи нападений.

«У нас в поселке стало небезопасно! На днях пара отморозков избила мужчину по улице Урицкого в неосвещенном месте! В 19.00! Отняли у него кнопочный телефон, сняли с руки дешевые часы, даже пакет с термосом от еды забрали! Хотели удушить, но что-то их испугало, мужчина остался жив, но с сильными гематомами и конечно со страхом за свою жизнь!» – рассказали они на странице поселка в соцсетях.

Белобережцы просят правоохранителей обратить на ситуацию внимание, а жителей поселка – соблюдать осторожность.

Накануне, напомним, в Брянске вынесли приговор по уголовному делу о зверском убийстве в Белых Берегах.