Жители Севского района сообщили о хлопке

По их словам, сбит беспилотник.

Жители Севского района рассказали о громком хлопке, который они услышали около полуночи 28 июня.

«Слышно было даже в Первомайском», «Аж в селе Бересток было слышно, прям хорошо», «В Чемлыже упал беспилотник», – пишут они в местной группе.

«Спите, ПВО наше работает. Я стояла на улице, слышала, как наша ПВО запустила ракету, а через несколько секунд был взрыв. Все хорошо, ребята молодцы», – сообщила жительница Севского района.