Жительница Брянска лишилась свободы за попытку передать наркотики в колонию

Жительница Брянска лишилась свободы за попытку передать наркотики знакомому в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница Фокинского района Брянска.

8 февраля 2025 года женщина передала в исправительную колонию посылку для своего знакомого, отбывавшего там наказание.При досмотре сотрудниками учреждения обнаружили в коробке наркотическое средство PVP массой 0,302 грамма. Вещество было спрятано в дезодоранте.

Суд приговорил виновную к восьми с половиной годам в колонии общего режима.