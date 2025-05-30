Жительница Брянска отправилась в колонию за нападение на мужчину. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уговлоное дело о причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала 37-летняя жительница Брянска. Женщина уже не раз была судима.

Обвиняемую пустили временно пожить к себе в квартиру в Володарском районе её знакомая с мужем. В декабре 2024 года после совместного застолья между постояльцами произошёл конфликт. Фигурантка дважды ударила кухонным ножом 39-летнего хозяина квартиры. Здоровью мужчины причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновную к трём с половиной годам в колонии общего режима. В законную силу решение не вступило.