Жительница Брянска получила срок за мошенничество с землёй

Жительница Брянска получила срок за мошенничество с земельными участками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказалась 48-летняя женщина.

В 2015 – 2016 годах женщина, представившись собственником земельных участков в Брянске, заключила с жителем фиктивный договор об оказании услуги по оформлению участков в аренду под индивидуальное жилое строительство. За это она взяла 4,5 миллиона рублей.

В 2017-2018 годы фигурантка вместе с сообщником по поддельным документам получили право собственности на четыре земельных участка, принадлежащие городу Брянску. Ущерб государству превысил 10 млн рублей.

В 2019 году женщина уже была судима за мошенничество и получила четыре года колонии. Суд приговорил виновную к пяти годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.