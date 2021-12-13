В Брянске работница магазина продала пиво подростку

Суд обязал её выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

В Брянске суд признал продавца магазина виновной в продаже алкоголя несовершеннолетним.

По версии прокуратуры области, женщина, не уточнив возраст, продала подростку банку пива. Ранее за такое же правонарушение она уже привлекалась к административной ответственности. Теперь дело стало уголовным.

Советский районный суд Брянска назначил женщине 50 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.