Жительница Брянска убила мужа ударом ножа  

Женщине назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии.

Прокуратура Фокинского района Брянска направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Следствием установлено, что весной 2021 года во время застолья подозреваемая поссорилась с мужем и ударила его в грудь кухонным ножом. Мужчина умер.

Вину женщина не признала. Присяжные заседатели поддержали обвинение, но попросили о снисхождении к подсудимой.

Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.