Жительница Брянска убила мужа ударом ножа
Женщине назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии.
Прокуратура Фокинского района Брянска направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Следствием установлено, что весной 2021 года во время застолья подозреваемая поссорилась с мужем и ударила его в грудь кухонным ножом. Мужчина умер.
Вину женщина не признала. Присяжные заседатели поддержали обвинение, но попросили о снисхождении к подсудимой.
Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.
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