Жительница Брянска выманила около 600 тысяч рублей у интернет-знакомого

Жительницу Брянска обвиняют в хищении около 600 тысяч рублей у интернет-знакомого якобы на лечение рака. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы областного центра. По версии следствия, женщина в интернете познакомилась с жителем города Санкт-Петербурга. С ноября 2021 года по май 2022 года она просила у него деньги якобы на покупку лекарств и оплаты лечения от рака. Всего мужчина перевёл свыше 570 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.