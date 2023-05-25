Жительница Клинцов получила год ограничения свободы за убийство сожителя
Жительница Клинцов получила год ограничения свободы за убийство сожителя при превышении самообороны. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. На скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница города Клинцы.
Вечером 20 ноября 2022 года женщина поссорилась с 43-летним сожителем. Мужчина стал избивать её. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, подсудимая нанесла ударила его ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.
Суд приговорил виновную к году и двум месяцев ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу.
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