Жительница Клинцов получила год ограничения свободы за убийство сожителя при превышении самообороны. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. На скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница города Клинцы.

Вечером 20 ноября 2022 года женщина поссорилась с 43-летним сожителем. Мужчина стал избивать её. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, подсудимая нанесла ударила его ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновную к году и двум месяцев ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу.