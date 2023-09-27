Жительница Мглина осталась без машины за торговлю контрафактными сигаретами

Суд отобрал у жительницы Мглина автомобиль за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района рассмотрел уголовное дело о торговле немаркированными табачными изделиями. На скамье подсудимых оказалась 63-летняя жительницы Мглина.

С декабря 2022 года по март 2023 года обвиняемая покупала немаркированные сигареты и продавала их в своем магазине. Стражи порядка изъяли более 21 тысячи единиц немаркированных табачных изделий на сумму 2,5 млн рублей.

Суд оштрафовал обвиняемую на 500 тысяч рубле, а также конфисковал автомобиль Toyota RAV4. На нем женщина перевозила сигареты. Приговор в законную силу не вступил.