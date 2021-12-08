Жительница Почепского района сломала ногу новорождённому сыну

Ребёнка изъяли у матери и поместили в больницу.

Прокуратура Почепского района Брянской области направила в суд уголовное дело в отношении 24-летней жительницы села Семцы. Женщину обвиняют в жестоком обращении с ребёнком и причинении ему тяжёлой травмы.

По данным следствия, инцидент произошёл 9 сентября 2021 года во время кормления новорождённого. Женщина намеренно с силой прижала мальчика к себе и сломала ему правую ногу. Сейчас ребёнок находится в больнице на лечении.

Пострадавший малыш — пятый ребёнок подозреваемой. Женщину ранее лишили родительских прав в отношении двоих детей. Ещё двоих она оставила в роддоме.

Подозреваемую заключили под стражу на время следствия. Уголовное дело направили в Почепский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.