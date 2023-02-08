Жительница Смоленска похитила 700 тысяч рублей у брянской пенсионерки

Жительница Смоленска предстанет перед судом за кражу 700 тысяч рублей у брянской пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о краже крупной суммы денег. В преступлении обвиняют 22-летнюю жительницу Смоленской области.

По версии следствия, 22 июня 2022 года женщина позвонила 86-летней жительнице Брянска, представилась специалистом пенсионного фонда и сообщила о предстоящем визите волонтера. Спустя время злоумышленница пришла в квартиру пенсионерки. Она якобы хотела переписать серийные номеры денежных купюр, имеющихся у пожилой женщины. Уходя фигурантка незаметно забрала более 700 тысяч рублей.

Обвиняемая признала себя виновной. Деньги потерпевшей она вернула. За совершенное преступление обвиняемой грозит до 6 лет тюрьмы.