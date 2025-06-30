Жительница Стародубского района получила условный срок за кражу у ветерана

Жительница Стародубского района получила условный срок за кражу денег у ветерана. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района рассмотрела уголовное дело о краже против 34-летней местной жительницы.

Весной 2025 года к женщине в гости приехал ветеран боевых действий. Во время его сна хозяйка похитила 50 тысяч рублей из его кошелька. Кроме того, злоумышленница использовала палец спящего владельца для разблокировки его телефона. Она вошла в банковское приложение и перевела 10 тысяч рублей на чужую карту. Деньги она сняла в банкомате и потратила

О факте кражи потерпевший узнал только по возвращении домой. Женщина призналась в содеянном в ходе следствия.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.