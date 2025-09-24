Жительница Суражского района получила условный срок за откушенную часть носа потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Вступил в силу приговор Суражский районный суд. Он признал виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жительницу района. Фигурантка в ходе конфликта откусила часть носа женщине. Суд назначил обвиняемой условное лишение свободы и взыскал компенсацию морального вреда потерпевшей в 290 тысяч рублей.

Осужденная оспорила приговор, не согласившись с размером компенсации. Однако судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда жалобу не удовлетворила.