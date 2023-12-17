Жительница Суземки закупилась в онлайн-магазине с чужого телефона

Полицейские задержали 18-летнюю жительницу Суземки, которая с чужого телефона заказала товаров на 13 тысяч рублей в онлайн-магазине. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Суземского района. Она отдыхала в кафе с подругами и обнаружила пропажу телефона, стоимостью около 23 тысяч рублей. также оказалось, что с её банковского счета были списаны 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что смартфон забрала 18-летняя девушка. В поле зрения правоохранителей ранее она не попадала. Полицейским она рассказала, что обнаружила на телефоне приложение интернет-магазина и заказала приглянувшиеся товары.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».