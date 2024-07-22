Жительница Унечи получила условный срок за мошенничество с выплатами

Жительница Унечи, незаконно получавшая выплаты более девяти лет, получила условный срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничество при получении выплат. Приговор выслушала 41-летняя жительница Унечи.

С мая 2014 года женщина предоставила в компетентные органы ложные сведения о постоянном проживании вместе с двумя детьми в селе Брянкустичи Унечского района, расположенном в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Более 9 лет она незаконно получила соцвыплаты на сумму более 500 тысяч рублей.

Женщина добровольно возместила причиненный государству ущерб. Суд приговорил её к условному наказанию. Решение не вступило в законную силу.