Жительница Унечского района получила условный срок за экстремизм. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Приговор выслушала 42-летняя жительница Унечского района.

С сентября 2017 года по июнь 2023 года женщина участвовала в деятельности экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», запрещённой в России. Она посещала собрания, обсуждала вопросы продолжения деятельности экстремистской организации и пропагандировала эту деятельность людям.

Суд назначил женщине условное лишение свободы, а также ограничение свободы на восемь месяцев. Решение не вступило в законную силу.