Жительницу Брянщины ждёт суд за фиктивную регистрацию иностранцев

Суд ждёт жительницу Брянского района, обвиняемую в фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В преступлении обвиняют 43-летнюю жительницу села Глинищево.

По версии правоохранителей, женщина познакомилась с двумя иностранцами. В августе 2023 года она зарегистрировала их в своей квартире дома по переулку Октябрьскому. При этом предоставлять иностранцам доступ в жилище и право проживания там она не собиралась.

Женщине грозит до трёх лет колонии.