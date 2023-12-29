Жительницу Брянщины ждёт суд за фиктивную регистрацию иностранцев
Суд ждёт жительницу Брянского района, обвиняемую в фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В преступлении обвиняют 43-летнюю жительницу села Глинищево.
По версии правоохранителей, женщина познакомилась с двумя иностранцами. В августе 2023 года она зарегистрировала их в своей квартире дома по переулку Октябрьскому. При этом предоставлять иностранцам доступ в жилище и право проживания там она не собиралась.
Женщине грозит до трёх лет колонии.
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