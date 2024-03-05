Жительницу Брянска обвиняют в краже денег из банкомата

20-летнюю жительницу Брянска обвиняют в краже 16 тысяч рублей из банкомата. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением о краже в полицию обратился 44-летний житель Фокинского района обласного центра. Мужчина пытался снять в банкомате 16 тысяч рублей, но в аппарате произошёл сбой. Не дождавшись денег мужчина ушёл разбираться в ситуации в отделение банка. А банкомат всё-таки выдал запрошенную сумму.

Стражи порядка выяснили, что деньги забрала 20-летняя жительница областного центра. Девушке предъявили обвинение в совершении «Кражи». Ущерб она потерпевшему возместила.