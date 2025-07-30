Жительницу Брянска суд отправил в колонию за убийство мужа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказалась 30-летняя жительница областного центра.

30 апреля 2025 года женщина распивала с супругов спиртные напитки. Пара поссорилась. Женщина схватила кухонный нож и 19 раз ударила мужа в грудь и конечности. Потерпевший умер на месте от полученных травм.

Женщина уже нападала на супруга и причинила ему тяжкий вред здоровью. За это она была судима и отбывала наказание в колонии.

Суд приговорил виновную к 10 годам в колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило.