Жительницу Брянска ждёт суд за нападение с ножом на мужа подруги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушает 37-летняя ранее судимая жительница областного центра.

По версии следствия, женщина проживала в квартире знакомой и её мужа в Володарском районе Брянска. В декабре 2024 года после совместного распития спиртного между ними произошёл конфликт из-за её нежелания съезжать. Обвиняемая кухонным ножом дважды ударила 39-летнего хозяина.

Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Женщине грозит до 10 лет колонии.