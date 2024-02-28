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Жительницу Клинцов суд оштрафовал за нападение на инспектора ДПС

2024, 28 февраля 09:17 Происшествия
Жительницу Клинцов суд оштрафовал за нападение на инспектора ДПС
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36-летнюю жительницу Клинцов суд оштрафовал на 45 тысяч рублей за нападение на инспектора ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя жительница города.

Ночью 24 декабря 2023 года на улице Щорса фигурантка пыталась помешать женщине-инспектору ДПС эвакуировать автомашину на штрафстоянку. Нарушительница схватила стража порядка за форменное обмундирование, толкнула и ударила по рукам.

Женщина свою вину признала. Суд оштрафовал её на 45 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

 

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