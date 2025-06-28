Жительницу Новозыбкова ждёт колония за организацию нелегальной миграции

Жительницу Новозыбкова ждёт колония за установление фиктивного отцовства иностранца в отношении своего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Очередное уголовное дело, связанное с организацией нелегального нахождения иностранного гражданина на территории России, рассмотрел Новозыбковский городской суд. Обвинительный приговор выслушал 55-летняя жительница города. Женщина вместе с гражданином Республики Таджикистан обратилась в органы записи актов гражданского состояния для установления отцовства относительно своего ребёнка. Женщина осознавала последствия подобного шага — установление отцовства позволяло иностранцу упростить процедуру оформления вида на жительство. За содействие нелегальному проживанию иностранец заплатил фигурантке 30 тысяч рублей.

Обвиняемая в ходе судебного разбирательства полностью признала свою вину и выразила искреннее раскаяние. Суд назначил женщине лишение свободы сроком на два года и два месяца, а также 30 тысяч рублей штрафа. Отбывание реального срока заключения отложено до исполнения её ребёнку четырнадцати лет. Решение не вступило в законную силу.