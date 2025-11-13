Жительницу Суземки подозревают в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Суземского района. Она подала заявление об угоне принадлежащего ей автомобиля Nissan. Женщина была предупреждена об ответственности за предоставление ложных сведений о преступлении.

Полицейские нашли автомобиль. Машиной пользовался 45-летний житель районного центра. Мужчина пояснил, что иномарку бывшая владелица отдала ему в счёт возврата долга. Он предоставил правоохранителям документы, подтверждающие подлинность сделки.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос».