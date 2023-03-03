Город32

Жительницу Трубчевска подозревают в ограблении магазина

2023, 03 марта 11:25 Происшествия
Жительницу Трубчевска подозревают в ограблении магазина
Источник фото

Жительница Трубчевска пыталась сбежать от продавцов не заплатив за 15 пачек сахара. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

Инцидент произошел в магазине по улице Урицкого в Трубчевске. Покупательница сложила  в сумку 15 пачек сахара и побежала на выход. Продавец погналась за подозрительной женщиной. Быстро подоспели и полицейские. Женщину отправили в отдел, а товар вернули в магазин. 

Возбуждено уголовное дело о краже. 36-летняя жительница города уже была судима. До суда её отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также
Пьяного тракториста брянский суд отправил в колонию
03 марта 12:03
Пьяного тракториста брянский суд отправил в колонию
Брянские полицейские раскрыли серию дачных краж
03 марта 11:56
Брянские полицейские раскрыли серию дачных краж
Подростка из Дятьково подозревают в краже
02 марта 19:50
Подростка из Дятьково подозревают в краже
Двух браконьеров брянский суд приговорил к штрафам
02 марта 18:32
Двух браконьеров брянский суд приговорил к штрафам

Новости регионов

01.03.2023 11:52
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
01.03.2023 10:55
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
27.02.2023 09:00
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет

Актуальные темы

Лента новостей
Ещё две атаки произошло в приграничных района Брянщины
Происшествия
Женщина погибла в страшном ДТП на трассе в Брянском районе (ВИДЕО)
Лента новостей
Мужчина погиб при обстреле машины диверсантами в селе Любечане
Лента новостей
Жизни пострадавшего ребёнка из села Любечане ничего не угрожает
Происшествия
Суд озвучил приговор главврачу брянской больницы

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези
Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези

В первом месяце весны Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») собрал коллекцию фильмов и сериалов с разным настроением.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 26 февраля и 8 марта 2023 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Брянской области.

Участники стратегической сессии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обсудили вопросы долгосрочной перспективы развития компании
Участники стратегической сессии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обсудили вопросы долгосрочной перспективы развития компании

Сессию в рамках IX Коллегии Обществ в Калуге открыл генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.