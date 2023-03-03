Жительницу Трубчевска подозревают в ограблении магазина

Жительница Трубчевска пыталась сбежать от продавцов не заплатив за 15 пачек сахара. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошел в магазине по улице Урицкого в Трубчевске. Покупательница сложила в сумку 15 пачек сахара и побежала на выход. Продавец погналась за подозрительной женщиной. Быстро подоспели и полицейские. Женщину отправили в отдел, а товар вернули в магазин.

Возбуждено уголовное дело о краже. 36-летняя жительница города уже была судима. До суда её отпустили под подписку о невыезде.