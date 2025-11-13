Жительницу Жуковки ждёт суд за неуплату алиментов на сына

Жительницу Жуковки ждёт суд за неуплату алиментов на содержание сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о неуплате алиментов. Приговор выслушает 42-летняя жительница города Жуковки.

По версии следствия, женщина не платит алиментов на содержание своего сына 2008 года рождения. Мать задолжала ребёнку уже более 650 тысяч рублей.

Фигурантка уже привлекалась к административной и уголовной ответственности. Однако свои обязательства перед сынов так и не выполняет.