Жителя Астрахани обвиняют в хищении товаров из магазина в Почепе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 42-летний житель Астрахани.

По версии следствия, мужчина под предлогом покупки товаров для организации по безналичному расчету обратился в магазин строительных материалов в Почепе. При заключении договора и оформлении документов он использовал изготовленную заранее печать, а также поддельное платежное распоряжение о якобы переводе денег с расчётного счёта фирмы на счёт директора магазина с поддельной отметкой банка о выполнении операции. Фигурант похитил более 250 тысяч рублей.

Ранее мужчина не раз был судим за аналогичные преступления.