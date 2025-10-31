Жителя Брянска суд отправил на принудительные работы и отобрал машину за нетрезвое вождение
Жителя Брянска суд отправил на принудительные работы и отобрал машину за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем пьяным водителем. на скамье подсудимых оказался 37-летний житель областного центра.
Днём 29 июля 2025 года мужчину за рулём автомобилем «ВАЗ 21099» на улице Гончарова остановили сотрудники ГИБДД. Водитель оказался пьян. В 2022 году фигурант уже был судим за аналогичное преступление.
Суд приговорил виновного к четырём месяцам принудительных работ, лишил водительских прав на три года и конфисковал автомобиль в собственность государства.
Решение не вступило в законную силу.
