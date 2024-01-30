Жителя Карачевского района прокуратура требует возместить ущерб лесу из-за пожара

Жителя Карачевского района, обвиняемого в пожаре при неосторожном обращении с огнём, прокуратура требует возместить ущерб лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Карачевский районный суд подала иск Брянская природоохранная прокуратура. Ведомство требует возместить ущерб лесному фонду в сумме более 600 тысяч рублей.

Ответчиком выступает 41-летний житель Карачевского района. Мужчина приходит обвиняемым по уголовному делу о уничтожение лесных насаждений.

По версии следствия, в начале октября 2023 года в результате неосторожного обращения фигуранта с огнём в лесу Карачевского района загорелась сухая лесная подстилка. Огонь распространился на площадь в 2,24 гектар.