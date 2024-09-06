Жителя Клинцов обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют 37-летнего жителя города Клинцы.

По версии следствия, в марте 2024 года фигурант получил от соучастника более 135 граммов наркотика. Затем он должен был сделать «закладки» на территории Клинцовского, Унечского и Стародубского районов.

Но мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Стародубском районе. Полицейские изъяли наркотики из незаконного оборота.