Жителя Клинцов суд отправил на работу за нападение на сотрудникам полиции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Приговор выслушал 30-летний житель Клинцов.

13 июля фигуранта за рулём автомобиля остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался нетрезв. Не желая быть привлеченным к административной ответственности он оказал полицейским сопротивление. Стражей порядка обвиняемый несколько раз ударил кулаком по плечу и кисти, а затем попытался сбежать.

Подсудимый виновным себя не признал. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ. Решение в законную силу не вступило.