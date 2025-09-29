Жителя Москвы брянский суд отправил в колонию за хранение автомата и пистолета с патронами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Москвы.

В сентябре 2023 года мужчина получил от соучастника два автомата Калашникова с двумя магазинами к нему, пистолет Макарова с восемью патронами. Оружие и боеприпасы фигурант привёз на территорию домовладения и пчелиной пасеки родственников в Брянской обалсти и оставил там на хранение. Преступление пресекли сотрудники полиции и ФСБ.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии и штрафу в 80 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.