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Жителя Новозыбкова обвиняют в гибели прохожего

2025, 07 апреля 10:33 Происшествия
Жителя Новозыбкова обвиняют в гибели прохожего
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33-летнего жителя Новозыбкова, обвиняемого в причинении смертельных травм прохожему, суд заключил под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют 33-летнего жителя Новозыбкова.

По версии следователей, утром 2 апреля 2025 года пьяный фигурант возле здания стоматологической поликлиники поссорился с 54-летним мужчиной. Тот на улице возле медучреждение дожидался начала приёма врача. Подозреваемый не менее 16 раз ударил оппонента кулаком в лицо. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте происшествия. 

Ранее задержанный проблем с законом не имел. Его доставили в областной центр и заключили под стражу по решению суда.

 

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