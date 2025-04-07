Жителя Новозыбкова обвиняют в гибели прохожего

33-летнего жителя Новозыбкова, обвиняемого в причинении смертельных травм прохожему, суд заключил под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют 33-летнего жителя Новозыбкова.

По версии следователей, утром 2 апреля 2025 года пьяный фигурант возле здания стоматологической поликлиники поссорился с 54-летним мужчиной. Тот на улице возле медучреждение дожидался начала приёма врача. Подозреваемый не менее 16 раз ударил оппонента кулаком в лицо. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

Ранее задержанный проблем с законом не имел. Его доставили в областной центр и заключили под стражу по решению суда.