Жителя Новозыбкова обвиняют в мошенничестве при получение господдержки на 350 тысяч рублей для развития бизнеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушает 29-летний житель города.

Как установили следователи, мужчина обратился за господдержкой для открытия автомастерской. Он получил соцконтракт на 350 тысяч рублей. Однако мужчина так и не вложил деньги в развитие бизнеса. В соцотдел он предоставил фиктивные документы, подтверждающие покупку оборудования для ремонта машин.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб.