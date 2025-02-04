Жителя Новозыбкова ждёт суд за нападение с кувалдой на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о угрозе применения насилия в отношении полицейского. В преступлении обвиняют жителя Новозыбкова.

По версии следствия, днем 6 января 2025 года пьяный мужчина пришёл с кувалдой к отделу полиции в Новозыбкове и стал бить ею в дверь здания. Затем фигурант замахнулся на вышедшего на улицу полицейского и направился в его сторону, угрожая расправой.

Мужчину задержали. Ранее он уже был судим за причинении вреда здоровью, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище. Обвиняемый признал себя виновным.