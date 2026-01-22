Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Жителя Почепа ждёт суд из-за гибели пассажира в ДТП

2026, 22 января 14:38
Жителя Почепа ждёт суд из-за гибели пассажира в ДТП
Жителя Почепа ждёт суд из-за гибели пассажира в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушает 54-летний житель региона. 

По версии правоохранителей, днём 2 октября минувшего года фигурант за рулём автомобиля «Волга» на трассе в Почепском районе стал разворачивать в запрещенном Правилами дорожного движения месте. Легковушка врезалась в грузовой автомобиль IVECO. 

Пассажир легкового автомобиля погиб. Обвиняемый признал вину и пояснил, что не заметил фуру. 

