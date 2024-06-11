Жителя Суражского района суд отправил на работу за лишение свободы приятеля

Жителя Суражского района, посадившего на цепь приятеля, суд отправил на работу. Об этом сообщили в регионом следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель Суражского района.

Рано утром 7 января пьяный мужчина в сторожке сельскохозяйственного кооператива в селе Душатин поссорился со сторожем предприятия. Фигурант сильно избил оппонента. Потерпевший получил вред здоровью средней тяжести.

А днём 26 января пьяный обвиняемый в своем доме по переулку Калинина деревни Калинки поссорился со своим знакомым. Он избил приятеля, а затем пристегнул с помощью металлической цепи и навесного замка к батарее отопления. Когда фигурант ушёл из дома, потерпевший позвонил в службу спасения.

Суд приговорил виновного к трём годам и трём месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Решение не вступило в законную силу.