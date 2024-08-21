Жителя Жуковки обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого жителя города Жуковка.

По версии следствия, ранним утром 17 августа 2024 года пьяный мужчина в в своем доме по улице Чайковского поссорился со знакомым. Фигурнат высказал в его адрес угрозу убийством, а потом несколько раз ударил ножом.

Потерпевший успел убежать и обратиться за медицинской помощью. Он остался жив.

Фигуранту следователи предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.