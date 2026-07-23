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ДТП

Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Брянском районе

2026, 23 июля 11:35
Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Брянском районе
Источник фото

Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

22 июля на 136-м км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП. 79-летний водитель за рулём автомобиля Peugeot сбил 27-летнюю девушку. Она перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с травмами попала в больницу. 

Инспекторы выяснили , что за последние два года водитель автомобиля семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По факту ДТП правоохранители возбудили административное расследование.

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