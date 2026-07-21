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ЖКХ

Улицу Котовского отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 21 июля 15:34
Улицу Котовского отремонтируют в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Улицу Котовского отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Котовского в Фокинском районе Брянска. Работы планируют завершить в 2027 году.

Специалисты обновят наружные инженерные сети и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие из щебеночно-мастичной смеси. Также рабочие обустроят тротуары. Часть из них будет с асфальтобетонным покрытием, а остальные выложат  брусчаткой. Освещать улицу Котовского будут фонари со светодиодными светильниками. 

Также рабочие сделают искусственные неровности, поставят новые светофоры и дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

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