Жителю Брянска грозит пожизненное заключение в Германии за убийство полевого командира

По версии немецкого следствия, брянец действовал по заказу российского правительства.

Немецкая прокуратура потребовала пожизненного наказания для жителя Брянска Вадима Соколова. Его обвиняют в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском парке.

Как сообщают немецкие СМИ, в августе 2019 года убийца подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили погиб на месте.

По версии немецкого следствия, настоящее имя Соколова – Вадим Красиков. По данным немецкой прокуратуры, Красиков – бывший полковник специального подразделения российской разведки ФСБ, выполнявший заказ российского правительства.

Хангошвили называют приближенным к лидерам боевиков Шамилю Басаеву, Абу Валиду и Аслану Масхадову. Во время второй чеченской войны он был полевым командиром. С 20016 года жил в Германии в статусе Беженца.

Приговор по делу еще не вынесен. Ряд источников сообщает, что точку в этом деле суд может поставить к католическому Рождеству.