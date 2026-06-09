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Происшествия

Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД

2026, 09 июня 16:32
Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД
Источник фото

Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД при перевозке ребёнка. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения. На улице Бежицкой в районе дома 260А 30-летний водитель за рулём Mercedes перевозил ребёнка без специального удерживающего устройства. Прямо во время движения мальчик высунулся из верхнего люка машины. 

На нарушителя полицейские составили административный материал. Ему грозит штраф в 5000 рублей.

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